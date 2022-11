Luigi Calcara | tutto sul fidanzato di Valerio Scanu | Età | lavoro | Instagram e il video della proposta di matrimonio

Fanpage.it

Valerio Scanu si sposa . Il cantante ha sorpreso tutti condividendo sul suo profilo Instagram il momeno in cui ha chiesto la mano del suo compagno,, docente nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell'Università La Sapienza di Roma . Una romantica e inaspettata proposta di matrimonio , con cui il ...Il cantante Valerio Scanu ha chiesto la mano del suo fidanzatocondividendo il momento sui social e facendo coming out. Il cantante Valerio Scanu ha chiesto al compagnodi diventare suo marito. Una proposta di matrimonio molto ... Chi è Luigi Calcara, l'ingegnere astronautico futuro sposo di Valerio Scanu Valerio Scanu si sposa. Il cantante ha sorpreso tutti condividendo sul suo profilo Instagram il momeno in cui ha chiesto la mano del suo compagno, Luigi Calcara, docente ...Valerio Scanu si sposa. Il cantante, vincitore di Sanremo nel 2010, ha condiviso su Instagram il momento in cui ha chiesto al suo fidanzato di diventare suo marito. Nel video si vede un gruppo di amic ...