Luigi Calabresi | martire per la giustizia

(Di lunedì 14 novembre 2022)è stato un poliziotto e funzionario di polizia, commissario capo e successivamente vice capo dell’Ufficio politico. Scompare nel 1972 a Milano in un attentato. Alcuni dei responsabili confessano la colpa solo nel 1988. Uomo di grandi valori e integrità morale, riceve la beatificazione nel 2007 per mano di Papa Paolo VI. È stato anche definito difensore eroico del bene comune da Papa Giovanni Paolo II. Nato a Roma il 14 novembre 1937, si laurea in giurisprudenza nel 1964. Rifiuta la carriera forense, confessando di aver sempre avuto la vocazione di entrare in polizia. Prende servizio a Milano un anno dopo la laurea, nel 1965. Si occupa sin da subito di indagini sulla sinistra extraparlamentare. In particolare, sorveglia e indaga su alcuni gruppi di anarchici e maoisti. L’omicidio di...