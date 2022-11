Lorenzo il Magnifico protagonista di un contest fotografico - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Gli ideatori dell'omonimo Festival al Museo dei Medici lanciano una sfida online per spingere i giovani a visitare i luoghi di ...... quella diBiagiarelli, fidanzato della giurata Lucarelli, aveva avuto una partenza morbida - conpreambolo del 'ballerino' sulla sua infanzia felice - ma era culminata in una lite ... Lorenzo il Magnifico protagonista di un contest fotografico Gli ideatori dell'omonimo Festival al Museo dei Medici lanciano una sfida online per spingere i giovani a visitare i luoghi di cultura ...Quarto posto di classe per il team Prema con il giovane legnanese, Kubica e Deletraz che concludono la stagione in quinta posizione di LMP2 ...