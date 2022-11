L’Onu adotta la quinta bozza di risoluzione contro la Russia Zelensky | «L’aggressore pagherà per quello che ha fatto»

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 novembre 2022) Con 94 voti a favore, 14 contrari e 73 astenuti, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato lache condanna l’invasione russa dell’Ucraina. Ai 193 Paesi membri delsi chiedeva di indicare lacome responsabile per le sue violazioni della legge internazionale in Ucraina e la creazione di un «registro» per documentare le richieste di danni, perdite o lesioni agli ucraini causati dall’invasione russa. Più in generale, lariaffermava la sovranità dell’Ucraina e invitava – nuovamente – Mosca a «cessare l’uso della forzaKiev». Tra i Paesi che si sono opposti spicca la Cina, che nella votazione del 12 ottobre scorso relativa alladi condanna per il tentativo di annessione illegale dei territori ucraini ...