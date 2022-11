Lombardia | Maran | ' primarie legittimano candidato | valore per tutti difenderle'

(Di lunedì 14 novembre 2022) Milano, 14 nov. (Adnkronos) - "Mi sonoa presidente della Regioneponendo come condizione per me imprescindibile la legittimazione di un voto alle. Per me è una questione di merito e di metodo politico. Se ti votano i cittadini rispondi prioritariamente a loro, se ti indicano le segreterie di partito rispondi alle segreterie che ti hanno indicato. Lesono mobilitazione e strumento di accesso alla proposta politica di migliaia di cittadini che, scegliendo il, entrano a far parte di una comunità che ha l'obiettivo di portarlo alla vittoria". Lo afferma l'assessore milanese Pierfrancesco, replicando a chi, da sabato scorso, giorni in cui ha ufficializzato la sua candidatura, ha criticato o non compreso la sua scelta. "Oggi -osserva ...

Ognuno per sé, e pazienza se allatocca tenersi per altri cinque anni Fontana & co". "Chi ... I due Pier del Pd:e Majorino Poi Gori passa a una riflessione sul Partito Democratico. "Se ...Elezioni Regionali 2023: Lazio ealle urne/1 - Moratti: "Il Pd sia pragmatico uniamo i riformisti"/2 - La partita die Majorino: i gemelli diversi Lazio/1 - Gli ...Nel centrosinistra resta vivo il dibattito sulle candidature in vista delle Regionali ormai imminenti. Giungi: "Majorino unisce, spero in lui" ...Milano, 14 nov. (Adnkronos) – “Mi sono candidato a presidente della Regione Lombardia ponendo come condizione per me imprescindibile la legittimazione di un voto alle primarie. Per me è una questione ...