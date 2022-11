L’OFB inaugura la nona stagione concertistica al Teatro Vittorio Emmanuele

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sabato 19 novembre 2022 alle ore 19 l’Orchestra Filarmonica di Benevento sarà, per la prima volta dalla sua istituzione, sul palcoscenico delcomunale “” del capoluogo sannita. Un concerto significativo per varie ragioni: innanzitutto poiché rappresenta il debutto, nella stessa serata, di due delle più alte cariche dell’orchestra: Beatrice Rana, direttore artistico, nelle vesti di solista al pianoforte e il neo-designato direttore musicale Michele Spotti; in secondo luogo, per la scelta del brano di apertura: la Carmen suite di G. Bizet. Furono proprio queste ad essere le ultime note ascoltate dal pubblico nel lontano 2011 prima della chiusura delle porte delcittadino per oltre un decennio. Un filo rosso ideale, quasi ad esorcizzare quegli anni di ...