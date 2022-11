Lodola | la sua arte luminosa ai mondiali del Qatar e in tutto il mondo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’Italia pciperà aidelgrazie a Marco. Le sue opere luminose saranno installate per 7 km nel percorso che porterà allo stadio di Doha, la capitale. Ilè avvenuto perché nel frattempo ben 400 elegantissimi negozi di Dior inilsono stati rivestiti dalle sue installazioni luminose. E il 9 dicembre ancheil centro di Siena accenderà sue opere, a partire da una gigantesca di 4 metri che raffigura un cavallo in Piazza del Campo.oggi è il più attivo e riconosciuto artista italiano nel. Mi sono collegato con lui durante la mia diretta We Have a Dream per fargli raccontare dele di altre performance, come i 4 Beatles luminosi che ...