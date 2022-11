Lo United risponde a Cristiano Ronaldo | provvedimento… milionario

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nel mondo del calcio continua a tenere banco il caso. E’ sempre più alta la tensione con il Manchester, il portoghese è deluso dal percorso con la maglia dei Red Devils. L’ex Juventus non è mai stato un punto di riferimento per l’allenatore ten Hag, in più il rapporto con compagni e tifosi non è di certo idilliaco. L’intervista del calciatore al Sun ha scatenato nuove reazioni, le dichiarazioni sono state durissime. “Hanno cercato di mandarmi via, di trasformarmi in un capro espiatorio. Non parlo solo dell’allenatore, ma anche di 2-3 dirigenti di alto livello del club. Mi sono sentito tradito da tutti loro. E ho anche sentito che ci sono delle persone che non mi vogliono al Manchester, non solo quest’anno ma anche nella scorsa stagione”. Non è mancato poi un commento su Ten Hag: “non ho ...