Lo Stadium pensa già al mercato | ovazione per Milinkovic Cori contro Sarri

L' Allianzsa apprezzare i grandi giocatori, non è una novità. I più attenti ricorderanno gli applausi a Cristiano Ronaldo dopo il gol iconico segnato in rovesciata nella partita dei quarti di finale ...L'ex Sarri conosce benissimo il nuovo, in cui vinse il suo primo e ultimo scudetto: stasera lo trasformi pure in un fortino d'argento sino al 4 gennaio.Il duello tra i due colossi del centrocampo può indirizzare la sfida dello Stadium: il francese è più veloce, il serbo è più letale in zona gol ...Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds sono usciti in questi giorni con il singolo 'Pretty boy', prima anticipazione del nuovo album in studio previsto per il prossimo anno. L'occasione per parlare ...