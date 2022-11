Lo Coco | “È urgente pulire il torrente valle Tajo | a rischio esondazione”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Risale a metà agosto di quest’anno l’intervento di manutenzione straordinaria di via. Un intervento atteso da tantissimi anni, che ha reso percorribile un tratto di strada dissestato lungo circa un chilometro. La strada, che collega l’ingresso dell’abitato di Pioppo con la strada demaniale che porta all’interno del bosco di Casaboli, da anni presentava tantissime buche, tanto che percorrerla in automobile era diventato un’impresa. Durante le forti piogge diveniva impraticabile. Fiumi di fango scorrevano verso, trascinando detriti e rifiuti. L’intervento straordinario è stato finanziato con fondi regionali e comunali. “Un intervento importante, tanto atteso, apprezzato e gradito dagli abitanti della frazione di Pioppo – dichiara il consigliere comunale Pippo Lo-, ma non basta”. Secondo il ...

