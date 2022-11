Lloris | «Come Nazionale faremo qualcosa in difesa dei diritti umani in Qatar»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il capitano dellafrancese, Hugo, ha annunciato in conferenza stampa che nei prossimi giorni o nelle prossime ore, la squadra prenderà dei provvedimenti sul tema deiin. Ha dichiarato che la stampa sarà informata appena le idee saranno più chiare, ma di averne già parlato con i compagni e che nessuno è disposto a tacere sul tema della violazione deiha, insomma, ipotizzato un’azione congiunta dellasull’argomento. «si farà,sarà messo in atto. Voi giornalisti sarete informati a tempo debito, a breve. Non possiamo rimanere insensibili a questi argomenti. Sarà fatto in pochi giorni, o ore, vedremo». Quando è stato ...

