Liverpool | il miliardario indiano Ambani vuole comprare i Reds

(Di lunedì 14 novembre 2022) IlMuskeshè in corsa per l’acquisto del. Questa la notizia che ha rivelato il Mirror e che molti media indiani stanno riprendendo in queste ore., 65 anni, secondo Forbes è l’ottavo piu’ ricco al mondo, con un patrimonio stimato attorno ai 90 miliardi di dollari. La notizia della messa in vendita deida parte del Fenway Sports Group, patron dei Rossi dal 2010, era trapelata nei giorni scorsi. Fenway Sports Group, il fondo proprietario del club ha dato mandato a Goldman Sachs e Morgan Stanley di trovare possibili acquirenti interessati al club. FSG detiene il club deida dodici anni, lo rilevò nell’ottobre 2010 da George Gillett Jr. and Tom Hicks. Il club sarebbe valutato intorno ai 4,5 miliardi di euro. Se secondo ...

