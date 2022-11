LIVE Italia-Francia 4-4 | Mondiali hockey pista 2022 in DIRETTA | Banini trova il pareggio a 5 minuti dal termine

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.04 – RETEEEEE!! Gavioli recupera palla e serve Davide, che a tu per tu con Bonneau non sbaglia. 4 pari, proprio come il match del round robin. 6.28 – Guizzo che purtroppo è di marca transalpina.cheil quarto gol con una giocata da fenomeno di Roberto Di Benedetto, che beffa Gnata e la retroguardiana aggirandoli oltre la porta. 6.59 – Fasi decisive della sfida per il bronzo. Azzurri che cercano il guizzo vincente. 8.15 – Gnata disinnesca Bruno Di Benedetto, che nel trambusto per la riconquista del disco riceve un brutto colpo. 9.06 – Bonneau chiude la porta dicendo di no alla conclusione dalla media distanza di Ipinazar. 10.00 – Diecial ...