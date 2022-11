LIVE Georgia-Italia basket 84-85 in DIRETTA | azzurri corsari e qualificati ai Mondiali! E con Banchero…

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’COME CAMBIEREBBE L’CON PAOLO BANCHERO IL CALENDARIO DELLE PROSSIME PARTITE E va a concludersi qui, con questa gioiana, la nostra. Ci saranno ancora due gare di qualificazione a febbraio, ma per l’saranno a pass già acquisito. A marzo il sorteggio a Manila, poi sarà iride tra fine agosto e inizio settembre del prossimo anno. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! TOP SCORER –: Shengelia 15;: Spissu, Tessitori 15 SECONDA QUALIFICAZIONE CONSECUTIVA PER GLICHE VANNO A FAR COMPAGNIA ALLA SPAGNA IN QUESTO GIRONE COME ...