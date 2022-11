LIVE Georgia-Italia 58-60 | Qualificazioni Mondiali basket in DIRETTA | ultimi 10? di fuoco a Tbilisi

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-60 Tripla di Shengelia che sfrutta il blocco che gli è stato portato. 60-60 Spissu perde una bruttissima palla, appoggia Andronikashvili. Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER –: Shermadini 14;: Tessitori 15 Shermadini ruba palla a Spissu, ma il tiro da 20 metri colpisce la parte alta del tabellone. In arrivo gli10 minuti. Due triple sbagliate da Baldasso dalla stessa mattonella, poi c’è fallo in attacco di Sanadze che esagera coi gomiti sullo stesso numero 25 azzurro. 6?1 per chiudere. 58-60 LA TRIPLA DI BALDASSO! Sbaglia l’aggiuntivo Shengelia. Time out Pozzecco con 1’11” a fine terzo quarto. 58-57 Shengelia buca tutta la difesa azzurra e prende anche il fallo, sorpasso. 56-57 Tripla di McFadden che buca la zona ...