LIVE Georgia-Italia 48-52 | Qualificazioni Mondiali basket in DIRETTA | Tessitori d’assalto nei primi 5? del terzo quarto

(Di lunedì 14 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-60 LA TRIPLA DI BALDASSO! Sbaglia l’aggiuntivo Shengelia. Time out Pozzecco con 1’11” a fine. 58-57 Shengelia buca tutta la difesa azzurra e prende anche il fallo, sorpasso. 56-57 Tripla di McFadden che buca la zona 2-3. 53-57 1/2 Pajola. E guadagna anche il fallo, ci saranno due tiri liberi. 53-56 Forza Petrucelli, ma la mette in entrata! Subito dopo Pajola trova un recupero da chissà dove! Pajola cerca la penetrazione, Sanadze commette fallo per tentare di rubargli palla: bonus esaurito con 2’34” alla terza sirena. 53-54 Salta una rotazione difensiva, Shengelia ci si avventa e appoggia. Tocco di Ricci con la gamba nella perdita di controllo della penetrazione, la rimessa era stata data all’, ma è evidentemente ...