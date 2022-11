LIVE Georgia-Italia 40-43 | Qualificazioni Mondiali basket in DIRETTA | inizia il terzo quarto

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAto il. 17:03 Sta perre il! 17:01 Intanto nello stesso girone dell’Ucraina batte Islanda 79-72. Ed è un risultato che piace molto agli azzurri. 16:58 Squadre già in campo per effettuare il riscaldamento in vista del. 16:55 Chiave di vitale importanza di questa prima metà di gara il 10/20 da tre della nostra Nazionale, con tre triple realizzate da Michele Vitali, due da Spissu e Mannion e una a testa da Pajola, Ricci e Tessitori. Nel complesso, però, riusciamo a prenderci molti tiri aperti, e conta eccome. 16:52 Paul Biligha, cioè la muragliana. No lay ups allowed on Biligha’s ...