LIVE Georgia-Italia 12-13 | Qualificazioni Mondiali basket in DIRETTA | percentuali altissime nei primi 5?

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-19 Prima Biligha stoppa Shengelia, poi commette interferenza sotto canestro su tiro di Shermadini e ci sono due punti. 13-19 MANNION!mente dopo il rimbalzo trova la tripla del +6 a 3? da fine primo quarto! 13-16 1/2 Shengelia. Shengelia batte Ricci e porta a casa il fallo mentre tira; il numero 17 azzurro era stato stoppato poco prima da Shermadini. Ci sono due tiri liberi. 12-16 Perfetta l’intuizione di Pajola con lo schiacciato a terra per Spissu dal lato debole: tripla! Superata la metà del primo quarto. 12-13 E’ CALDO MICHELE VITALI! Altra tripla in uscita dai blocchi! 12-10 Realizza l’aggiuntivo McFadden. 11-10 Penetrazione vincente di McFadden che batte Petrucelli e subisce anche il fallo sull’aiuto di Tessitori. 9-10 Forzatura di McFadden che però ha ragione. 7-10 Transizione ...