LIVE Georgia-Italia 0-0 | Qualificazioni Mondiali basket in DIRETTA | si parte a Tbilisi!

(Di lunedì 14 novembre 2022) PALLA A DUE! Primo possesso. 16:00 Squadre in campo! 15:59 Le squadre sono alle rispettive panchine. Palazzo di Tbilisi non completamente pieno, ma caldo. 15:58 QUINTETTI –: Tsintsadze McFadden Sanadze Shengelia Shermadini;: Spissu Vitali Petrucelli Ricci Tessitori 15:56 Terminati gli inni, e tra poco sarà palla a due! 15:53 Si sono schierate le due squadre, ed è il momento degli inni nazionali. 15:51 Meno di dieci minuti alla palla a due! 15:48 Quattro volte l'ha giocato a Tbilisi: nelleeuropee del 1999 e poi in un torneo pre-Europei del 2015 in cui, oltre ad azzurri e padroni di casa, c'erano anche Estonia e Lettonia. 15:45 C'è un dato importante che sottolinea l'importanza ...