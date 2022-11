LIVE F1 | GP Brasile 2022 in DIRETTA Verstappen | “Hamilton lo ha fatto apposta” Leclerc ironico | “Grande lavoro? Mamma mia…”

(Di lunedì 14 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROMOSSI E BOCCIATI GPIL TEAM-RADIODI CHARLES: “” MAXPUNTA IL DITO CONTRO: “LO HA, NON VUOLE UN CONFRONTO PULITO” ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LO SGARBO DI MAXA SERGIO PEREZ LA CRONACA DEL GP DELDI F1 VIDEO: L’INCIDENTE TRAE NORRIS VIDEO: L’INCIDENTE TRALA CLASSIFICA PILOTI LA CLASSIFICA COSTRUTTORI VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA LE PAGELLE DEL GP DELCARLOS ...

ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA LO SGARBO DI MAX VERSTAPPEN A SERGIO PEREZVEDI ANCHE F1 GP2022,Gara: Per Russell primo trionfo! Doppietta Mercedes, Sainz 3° GP2022: ordine di arrivo e risultati F1 GP2022, le pagelle sprint di Interlagos ...Diretta F1 Gp Brasile 2022: Benvenuti nella nostra diretta della ventunesima gara della stagione di F1 del 2022 per il GP del Brasile.Segui la cronaca del GP di Interlagos, con azione in pista e sorpassi, raccontati con la diretta testuale aggiornata giro per giro ...