LIVE F1 | GP Brasile 2022 in DIRETTA | il team-radio ironico di Leclerc “Mamma mia…” Verstappen | “Hamilton lo ha fatto apposta”

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROMOSSI E BOCCIATI GPILDI CHARLES: “GRANDE LAVORO?” MAXPUNTA IL DITO CONTRO: “LO HA, NON VUOLE UN CONFRONTO PULITO” L’ANALISI: MERCEDES UNA MINACCIA PER IL 2023, NON UNA BUONA NOTIZIA PER LA FERRARI ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LO SGARBO DI MAXA SERGIO PEREZ LA CRONACA DEL GP DELDI F1 VIDEO: L’INCIDENTE TRAE NORRIS VIDEO: L’INCIDENTE TRALA CLASSIFICA PILOTI LA CLASSIFICA COSTRUTTORI VIDEO ...