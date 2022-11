LIVE – Djokovic-Tsitsipas 2-1 | Atp Finals Torino 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ile latestuale di, match valido per la fase a gironi delle ATP(cemento indoor). Il serbo, reduce dai titoli a Tel Aviv e Nur Sultan e dalla finale a Parigi-Bercy, è il principale indiziato a sollevare al cielo la Coppa dei Maestri nella giornata di domenica. L’ex numero uno del mondo, però, non può permettersi passaggi a vuoto in un girone altamente competitivo e comprensivo anche dei russi Medvedev e Rublev. Il campione in carica di Wimbledon viene dato ampiamente favorito dai bookmakers nei confronti del greco, contro cui è avanti per 9-3 negli scontri diretti. L’ellenico, tuttavia, ha sempre dimostrato nel corso della carriera di avere i colpi per mettere in difficoltà, che dovrà ...

Al Pala Alpitour va in scena il secondo match del gruppo Rosso, ormai un classico del tennis: Stefanos Tsitsipas affronta il cinque volte 'maestro' Novak. Il match in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Si chiude la seconda giornata delle ATP Finals di Torino.