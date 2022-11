Little America 2 | il trailer dell' acclamata serie antologica | dal 9 dicembre su Apple TV+

Apple ha appena pubblicato il trailer della seconda stagione di, la serie tv nominata ai BAFTA, Independent Spirit, NAACP Image e GLAAD Media Award. Creato dal candidato all'Emmy Lee Eisenberg e dal premio Oscar Siân Heder, lo show tornerà con otto ...Apple ha diffuso il trailer della seconda stagione della serie antologica, in arrivo sulla piattaforma il 9 ...One watchdog group says Trump may be seeking to circumvent federal law by pouring that money into a super PAC.Ecco il trailer della seconda stagione dell'acclamata serie antologica Little America, che farà il suo debutto il 9 dicembre 2022 su Apple TV+.