L' Italia si qualifica ai Mondiali di basket 2023 battendo in volata la Georgia

(Di lunedì 14 novembre 2022) AGI - L'Italbatte inlae sicon due giornate d'anticipo aidel. Alla Tbilisi Arena, in terrana, gli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco s'impongono 84-85 contro i padroni di casa del coach greco Ilias Zouros: per l'si tratta della secondazione consecutiva ai campionati del mondo, cosa che non succedeva da 32 anni (1986 e 1990). Decisivi i 15 punti a testa di uno Spissu letale nel finale e di Tessitori, con Biligha e Vitali che raggiungono la doppia cifra entrambi a quota 11. Ai biancorossi non bastano invece i 15 di Shengelia e la doppia cifra di altri cinque giocatori. L'parte alla grande nel quarto iniziale, trovando sei canestri da tre ...

