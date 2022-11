L’Italia che ruba lavoro agli immigrati | la manovra stretta di Meloni e i fringe benefit

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 novembre 2022)CHEL’emergenza migranti, in Italia, non c’è. Nonostante il déjà vu dello scontro con le ong, i proclami del governosu «umanità e fermezza», la nave Ocean Viking dirottata verso la Francia e lo strappo diplomatico con Macron, il vero problema italiano è che ci sono pochi. Troppo pochi per le necessità di manodopera delle nostre imprese. Le associazioni di categoria lo hanno ripetuto qualche giorno fa alla presidente del Consiglio Giorgia, proprio mentre centinaia di naufraghi attendevano l’attracco in porto sulle navi delle ong nel corso del braccio di ferro con Piantedosi. Oltre gli slogan Da Nord a Sud, dalle campagne ai cantieri, manca personale. E il decreto flussi del 2021, nonostante ...