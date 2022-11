L' Italbasket vince in Georgia e si qualifica per i Mondiali

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 novembre 2022) TBILISI () (ITALPRESS) – Biglietto staccato: aidi basket del 2023 che si giocheranno fa Filippine, Giappone e Indonesia, l'Italia ci sarà. Dopo la sconfitta in volata di venerdì contro la Spagna all'overtime, gli azzurri non si lasciano sfuggire il match-point in quel di Tbilisi superando 85-84 la, battuta anche all'andata, al termine di una gara tiratissima. Più forti delle assenze, trascinati da Tessitori e Spissu (15 punti a testa), i ragazzi di coach Pozzecco blindano così uno dei tre posti del girone L senza dover aspettare la finestra di febbraio e le sfide con Ucraina e ancora Spagna. Ma che sofferenza. Nella nuovissima Tbilisi Arena,e Italia se le danno, cestisticamente parlando, di santa ragione. La soluzione dall'arco dà una marcia in più agli azzurri, che arrivano anche al +6 ...