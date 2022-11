L' Italbasket va ai Mondiali 2023 | battuta la Georgia 84-85

(Di lunedì 14 novembre 2022) AGI - L'batte in volata lae si qualifica con due giornate d'anticipo aidel. Alla Tbilisi Arena, in terrana, gli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco s'impongono 84-85 contro i padroni di casa del coach greco Ilias Zouros: per l'Italia si tratta della seconda qualificazione consecutiva ai campionati del mondo, cosa che non succedeva da 32 anni (1986 e 1990). Decisivi i 15 punti a testa di uno Spissu letale nel finale e di Tessitori, con Biligha e Vitali che raggiungono la doppia cifra entrambi a quota 11. Ai biancorossi non bastano invece i 15 di Shengelia e la doppia cifra di altri cinque giocatori. L'Italia parte alla grande nel quarto iniziale, trovando sei canestri da tre su undici tentativi, segnando 24 punti e costruendo un mini vantaggio di 5 lunghezze ...

AGI - L'batte in volata la Georgia e si qualifica con due giornate d'anticipo aidel 2023. Alla Tbilisi Arena, in terra georgiana, g li Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco s'impongono 84 - ...La qualificazione ai. La vittoria sulla Georgia. L'si è guadagnata così l'accesso ai prossimigrazie alla vittoria sofferta e di misura, per 85 - 84, a Tbilisi contro ...Con il successo di misura per 85-84 a Tbilisi gli Azzurri del ct Pozzecco ottengono il biglietto per la rassegna iridata che si terrà l'anno prossimo in Asia.BASKET, QUAL. MONDIALI 2023 - Coach Gianmarco Pozzecco si complimenta con la squadra dopo il successo esterno sulla Georgia che ha proiettato l'Italbasket ai Mondiali del prossimo anno. "Quando siamo ...