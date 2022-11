L’Isola dei Famosi | svelata la data di debutto della nuova edizione

Leggi su biccy

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ladedeifirmata Ilary Blasi “tornerà in primavera”: queste le parole che ci sentiamo ripetere dagli scorsi Palinsesti Mediaset tenuti in piena estate. Ma cosa intendono per “primavera”? Marzo? Aprile? Maggio? A rispondere è stato il buon Giuseppe Candela su Dagospia all’internosua rubrica A Lume di Candela. Ladidedeiè la prima settimana di aprile con il solito raddoppio settimanale. Questo significa che – qualora le due giornate dedicate al reality restassero le medesime del Grande Fratello Vip, ovvero il lunedì e il giovedì, la prima e la seconda puntata del reality di sopravvivenza le vedremo ...