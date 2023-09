L’informatica quantistica è in arrivo | come cambierà la sicurezza informatica?

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il Quantum Computing è destinato a cambiare completamente il panorama tecnologico, con effetti importanti anche nel settore Cyber. Abbiamo raccolto informazioni dai leader del settore per capirestanno affrontando i rischi e le opportunità di questa tecnologia in via di sviluppo. Indubbiamente, lo stack tecnologico odierno sta avanzando a un ritmo incredibile, soprattutto grazie alla trasformazione digitale. Le imprese innovano e adottano costantemente tecnologie all’avanguardia per guidare le loro operazioni aziendali in tutti i settori. Tuttavia, nonostante la potenza di calcolo dei computer moderni, persistono diverse sfide. Per esempio, ladi molte organizzazioni si basa sulla crittografia, che spesso pone problemi matematici troppo complicati da risolvere per i computer ...