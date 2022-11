L’importanza di sostenere i piccoli agricoltori tramite soluzioni finanziarie innovative

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo una prima settimana (quasi) priva di passi avanti concreti, i negoziati della Cop27 di Sharm el-Sheikh – che terminerà il 18 novembre – entrano nel vivo nella speranza di raggiungere risultati importanti sui temi attualmente sul tavolo. Tra questi c’è il “Loss and damage”: chi deve pagare il conto della crisi climatica? Di certo non gli Stati più poveri e vulnerabili, che sono anche quelli che emettono meno emissioni e che hanno meno responsabilità diretta. Un argomento altrettanto rilevante è quello della povertà alimentare, fenomeno radicato soprattutto negli Stati più esposti agli eventi climatici estremi. Secondo Oxfam, il settantanove per cento delle vittime e il novantasette per cento delle persone colpite da questi fenomeni – direttamente connessi al climate change – vive nei Paesi in via di sviluppo (dati raccolti dal 1991). Stando ai report del 2020 pubblicati dalla Fao, ...