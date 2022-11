Liguria | il consigliere Sansa sospende lo sciopero della fame | “Fissata dopo due anni la seduta per nominare il Garante dei detenuti”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Era entrato inl’8 novembre, chiedendo che il Consiglio regionale nominasse ildei(figura istitutita nel 2020 da una legge mai messa in pratica) ma anche il difensore civico, ildei minori e quello delle vittime di reato: “Almeno così spero di riuscire a smuovere qualcuno, visto che un accordo tra maggioranza e opposizione non si riesce a trovare”. Lunedì, al settimo giorno senza mangiare, ilregionale ligure e giornalista del Fatto Ferruccioha sospeso la protesta annunciando che “la prima Commissione ha fissato per il prossimo 21 novembre laper presentare le candidature. Ho parlato con il presidente GiovToti che mi ha dato la sua parola che ...

