(Di lunedì 14 novembre 2022) Venerdì sarà l'ultimo giorno in parrocchia di Don Mignani, sospeso dalla Diocesi per le sue aperture su temi come fine vita e aborto. Ma i fedeli preparano un viaggio in pullman a Roma per chiedere attenzione al

È finita davvero, la storia di Giulio nella sua Bonassola. Per Mignani, il parroco ligure che benedice le coppie omosessuali e lo scorso dicembre firmò a favore del referendum per l'eutanasia, sospeso un mese fa dalla Diocesi spezzina anche per le sue ... Liguria, Don Giulio saluta Bonassola: la sospensione rimane, i parrocchiani puntano il Papa Venerdì sarà l'ultimo giorno in parrocchia di Don Mignani, sospeso dalla Diocesi per le sue aperture su temi come fine vita e aborto. Ma i ...