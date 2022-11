Ligue 1 | giornata 15 | dilaga il PSG | colpo del Marsiglia

(Di lunedì 14 novembre 2022) Cinquina del PSG nella15 di1, il Lens vince ancora e resta al secondo posto. Il Nizza pareggia a Lione,dela casa del Monaco mentre il Lorient viene beffato nel finale dal Strasburgo. Il Rennes mantiene la terza posizione.1,15: PSG-Auxerre 5-0, Lens-Clermont 2-1, Monaco-2-3 Quinta vittoria consecutiva del Paris Saint-Germain che abbatte 5-0 l’Auxerre. Vantaggio di Mbappé all’11’ con un destro in area sotto la traversa, raddoppia Soler al 51’ con undi testa all’angolino. Tris di Hakimi al 57’ con un rapido contropiede, all’81’ cala il poker Renato Sanches con un diagonale sul secondo palo. Tre minuti dopo c’è gloria anche per Ekitike (autore dell’assist per il portoghese) approfittando ...

