L’ex Inter scaricato dal suo nuovo club | “Non c’è posto per lui in prima squadra”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’avventura del centrocampista Radja Nainggolan all’Anversa finisce qui:giocatore di Cagliari, Roma enon verrà reintegrato nell’organico delbelga. C’erano già stati attriti con la società a causa dell’arresto di Radja per guida di un veicolo con la patente scaduta ma ora dopo essere stato sorpreso a fumare in panchina e in concomitanza con il Mondiale la dirigenza belga ha incontrato il giocatore e comunicato la decisione. Foto: Getty Nainggolan AnversaNella breve nota dell’Anversa si legge: “Non c’è piùper lui nella rosa della, ilcollaborerà per un eventuale trasferimento”. A causa del suo comportamento non sarà facile trovare undisa ...