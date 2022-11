Lerner difende la Francia | Sallusti lo travolge | “Usi i migranti solo per attaccare la Meloni” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 novembre 2022) Clima teso a Non è l’Arena. E’ francamente inaccettabile che Gad, ospite di Giletti, si esprima a favore della ministra francese che ha minacciato “conseguenze gravi all’italia” se non rientreremo nei ranghi “macroniani” sul tema immigrazione. Il club esclusivo degli antiitaliani sta venendo allo scoperto con maggiore evidenza. Il tema immigrazione ha diviso in due i fautori dell’immigrazione ad oltranza e coloro che invece vogliono regolarizzare i flussi sul terreno della legalità. In un’ottica di condivisione europea.appartiene ai primi, unitamente ai giornaloni che cavalcano la retorica buonista in funzione antigovernativa e antiitaliana. Nella puntata in onda domenica 13 novembre,Gade Alessandrosono stati i protagonisti di un botta e risposta virulento.a ...