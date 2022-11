L' Eredità | ' sorpresa' amara per la campionessa Elisa | torna Samira Lui e Insinna omaggia Sciannameo

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo la speciale puntata dedicata alla beneficenza, L'è rita in onda con la formula classica ed ha ritrovato in studio Marco Bombi e Sabrina Armonioso. A sfidarli sono stati altri cinque concorrenti provenienti da ogni parte dell'Italia. Questa volta erano presenti entrambi i professori, Andrea e. Il rientro di quest'ultima è stato accolto con molto entusiasmo dal pubblico presente in studio, in modo particolare dal conduttore. Non sono mancati i siparietti, le risate, la cultura, una commovente commemorazione e il colpo di scena sul finale, che ha riservato un'' alla concorrente! L'puntata 14 novembre 2022,stuzzica Andrea: 'Il mondo entrava in questo disastro' Una volta presentati i ...