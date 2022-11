L’emendamento del centrodestra che cambierà il decreto anti rave | sconto di pena e addio ai 50 partecipanti

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 novembre 2022) Un emendamento di maggioranzaildel governo Meloni. Abbassando laprevista per non far scattare la possibilità di utilizzare le intercettazioni per le indagini. E ridefinendo i contorni dei raduni «pericolosi per l’ordine pubblico» allo scopo di ripararsi da possibili interpretazioni estensive della norma. Il provvedimento lo scriveranno Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. E potrebbe essere presentato già all’apertura dei lavori sul testo. Come del resto avevano annunciato la premier Giorgia Meloni e il ministro Matteo Piantedosi dopo le prime critiche arrivate al testo. Il Messaggero spiega oggi che il punto centrale sarà l’abbassamento dellaper chi «organizza o partecipa ai»party. La nuova...