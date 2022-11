Legionella nelle docce della piscina Vitale | esami per gli atleti della Rari Nantes

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si conosceranno nel pomeriggio di domani gli esiti deglidi laboratorio sugli, la squadra di pallanuoto di Salerno che milita in A1. Un test al quale i giocatori hanno scelto di sottoporsi dopo la scoperta che nel soffionedocciaSimonea Salerno è stata riscontrata la presenza del batterio. Era stata proprio la società a lanciare un allarme nei giorni scorsi dopo che, in seguito agli allenamenti, vari componentisquadra giallorossa avevano avvertito dei fastidi. E ieri la notizia che ...

Orizzonte Scuola

Spoltorelocalità Villa Santa Maria, Caprara, Spoltore centro storico e zone limitrofe. Quali ... Di sicuro quello più conosciuto è la, un batterio che tende a proliferare nell'acqua ...di Termoli, si richiede con urgenza,more dell'acquisizione dei dati del caso in oggetto, il tempestivo inizio del trattamento per la prevenzione e il controllo previsto dalle linee guida dell'... Il fronteggiamento del rischio legionella: un esempio di procedura adottata da una scuola StampaLa piscina Vitale chiusa per l’ elevata carica batterica rilevata e per la presenza, accertata, di legionella nei soffioni delle docce. È quanto comunicato agli uffici del Comune di Salerno ieri ...Una situazione che ha provocato non pochi disagi alla Rari Nantes Salerno, squadra di serie A1 di pallanuoto, che oggi è stata costretta a disputare il match interno contro la Distretti Ecologici ...