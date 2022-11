Le relazioni difettose – Si può essere fortunati o sfortunati in amore?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 novembre 2022) Cara Ester, ti seguo da un po’, da un po’ penso di volerti scrivere, oggi dopo aver letto l’ennesima lettera mi sono decisa. Non so se mi risponderai ma la mia terapia prevede che scriva una volta a settimana ed eccomi qua. Adoro le tue classificazioni, mi sembra di non aver mai letto di questa: quelli che si disinnamorano velocemente e facilmente e quelli che restano legati, in altre parole quelli che si estirpano i sentimenti forse perché non tanto profondi e quelli che non riescono ad estirparli per quanto si sforzino. Faccio parte del secondo gruppo sfigato per cui non capisco quelli del primo gruppo, per me alieni. Anche io ho lasciato in passato, da ragazza, sono una donna matura tua coetanea, ma nelle dueimportanti della mia vita, quelle in cui ho creduto, sono stata lasciata, abbandonata improvvisamente, senza segnali di crisi, dopo anni di ...