Le nuove puntate promettono stravolgimenti che avranno grandi ripercussioni sui protagonsiti. Cosa accadrà a Yilmez e Züleyha

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo la pausa degli ultimi mesi, Terra amara torna in onda su Canale 5 a partire da oggi alle 14.10. Leaprono un nuovo capitolo per la soap opera turca con protagonistiAltun Yaman e Yilmaz Akkaia, interpretati rispettivamente da Hilal Altinbilek e Ugur Günes. “Terra Amara”: gli attori della soap opera turca guarda le foto Leggi anche › Pomeriggio con sentimento: comincia su Canale 5 “Terra Amara”, nuova serie d’amore turca ...

Libero Magazine

Sabato 12 novembre 2022, si sono registrate ledi Uomini e Donne . Scopriamo le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo frena Gloria ma continua a frequentarla ...... la quale accetterà volentieri! Sarà davvero la volta buona per il pretendente originario della provincia di Caserta Per scoprirlo, appuntamento con ledi Uomini e Donne, in onda dal ... Un posto al sole: le anticipazioni dal 14 al 18 novembre Le nuove puntate promettono stravolgimenti che avranno grandi ripercussioni sui protagonsiti. Cosa accadrà a Yilmez e ZüleyhaIl programma comico Stand Up Comedy torna su Sky e NOW con la sua nona stagione, per portare massicce dosi di divertimento al pubblico! Scopri la data di ...