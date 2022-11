Le date dell’instore tour di Cristina D’Avena per 40 – Il Sogno Continua

imusicfun.it

... aglie ai live. Mi sono reso conto che semplicemente ... Invece mi sono reso conto l'importanza'apporto di altre ... Hai in programma duedal vivo, a Roma il 9 novembre e il 23 a Milano.Letour di Alex 4 novembre TORINO h 17.30 Mondadori, Via Monte di Pietà 5 novembre FIRENZE h 15.00 Feltrinelli Red, Piazza della Repubblica 6 novembre ROMA h 15.00 Mondadori, Piazza ... Niccolò Fabi, una serie di date instore per presentare “Meno per Meno”