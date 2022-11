Lazio | Immobile | “Sto bene | la cicatrice non si è riaperta Mondiali? Momento triste”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Stoper fortuna, non si èla vecchiaè una cosa abbastanza lieve. Ora ci saremmo dovuti preparare per un’altra cosa, per noi è unmoltoe deve passare velocemente”. A dirlo è il bomber della, Ciro, intervenuto nel corso della Partita della Pace che si sta disputando allo stadio Olimpico di Roma. “Quando mi riaggregherò con la Nazionale? Spero presto perché ci sono le finali di Nations League, le qualificazioni di Euro 2024. Mancini può contare su di me – ha proseguitoai microfoni della Rai – So che i ragazzi si prepareranno al meglio per queste due amichevoli anche se l’umore non sarà dei migliori, ma dobbiamo ripartire”. SportFace.