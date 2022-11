«Lavrov ricoverato d’urgenza a Bali all’arrivo per il G20» Zakharova | «Immensa fake news»

(Di lunedì 14 novembre 2022) «Il ministro degli Esteri russo Sergejè statoin ospedale aper un problema di cuore». Lo ha scritto questa mattina l’agenzia Associated Press, citando tre fonti dell’amministrazione indonesiana. A pochi minuti dalla notizia, però, è arrivata la smentita di Mosca. «Sergej ed io stiamo leggendo una notizia qui in Indonesia e non riusciamo a credere ai nostri occhi: abbiamo scoperto che lui èin ospedale. Questo ovviamente è l’apice delle», scrive Maria, portavoce del ministro russo, sul suo canale Telegram.è arrivato ala scorsa notte e nei prossimi giorni farà le veci del presidente Vladimir Putin al vertice del G20. Dopo aver rassicurato sulle buone condizioni di ...

