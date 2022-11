Laurea Honoris Causa di Roma Tre

Adnkronos

L'Università Mediterranea di Reggio Calabria ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Scienze Forestali e Ambientali al principe Alberto II di Monaco per le sue 'significative competenze e conoscenze nell'ambito della tutela degli ecosistemi terrestri'.