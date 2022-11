L' assist di Gualteri agli abusivi agita la polizia locale | Ci ha legato le mani

ilGiornale.it

Confusione e incertezza dopo la mossa di Gualtieri sulle occupazioni abusive. La Lega scrive al prefetto e la polizia locale naviga a vista: "Chi ha legato le mani" ...Meno fondi per il VI Municipio di Roma da parte del Campidoglio. E meno soldi da poter spendere nel bilancio territoriale. Denaro che era già in programma per vari utilizzi. “Sta per essere attuata la ...