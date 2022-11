L’arte di bere da una Gaiwan – Guida all’uso

Leggi su appuntidizelda

(Di lunedì 14 novembre 2022) Conosci la? Sostanzialmente è una tazzina cinese dotata di piattino e coperchio, in porcellana o in vetro o di altri materiali, che viene utilizzata in una Cina per la preparazione del tè o semplicemente per consumarlo tutti i giorni. Nell’articolo trovate tutte le informazioni utili per la preparazione in tutte le fasi della tazzina.: cos’è e come si utilizza la famosa tazza da tè cinese La tazzarisale alla dinastia Ming che, già nel 1350, si utilizzava questo metodo. Lo stesso maestro di tè Lu Yu, ci spiega che questa ciotola, doveva essere abbastanza larga da permettere l’infusione ma allo stesso tempo piccola da essere tenuta tra le mani. Viene utilizzata come teiera o semplicemente come tazza per il tè, può essere di vari materiali, tra cui porcellana, vetro o, per quelle più pregiate e ...