L’ace di Djokovic | “Vaccino e politically correct? Sono per la libertà”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 14 novembre 2022) In una intervista rilasciata a La Stampa, Novakha dimostrato di essere un campione anche al di fuori dei campi da tennis. Un campione di quel principio diche, soprattutto noi italiani, abbiamo ampiamente sacrificato per contrastare inutilmente la diffusione di un virus a bassa e, attualmente, bassissima letalità relativa. Il grande sportivo serbo, in particolare, non accetta l’etichetta di no-vax con cui buona parte del mainstream mediatico lo ha bollato. “Io miespresso per ladi poter disporre del proprio corpo – sottolinea con forza Nole -, e subitostato tacciato di essere un no-vax, cosa che non. Se non fai parte di un certo modo di pensare, diventi subito il cattivo. Non va bene.” Dopodiché,assesta un vero e ...