La versione natalizia di Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari

(Di lunedì 14 novembre 2022) Arriverà unadidei, lo svela il gruppo in diretta sulle frequenze di RTL 102.5, nell’intervista del 14 novembre. Uno dei brani più apprezzati degli ultimi anni, tra quelli della band guidata da Riccardo Zanotti, continuerà a vivere anche in una seconda, appositamente elaborata per il periodo natalizio. Ai microfoni di RTL 102.5 è proprio Riccardo Zanotti a parlare delladima sulla data di uscita vige il massimo riserbo. Sappiamo che arriverà presto, forse già entro la fine del mese di novembre, ma la data precisa manca. A proposito di quest’idea, Zanotti ha però anticipato: “È ...

Radio Italia

Siamo una squadra da sempre, nessuno in panchina e tutti in campo", dichiarano i Pinguini I Pinguini Tattici a W l'Italia C'è unadi Pastello Bianco. Ai microfoni di RTL 102.5 ...Magic Florence torna dopo due anni di stop a causa della pandemia: uno spettacolo per tutte le età, in, in cui si spazierà dal mentalismo ai numeri di grandi illusioni visuali, ... I Pinguini Tattici Nucleari: arriva la versione natalizia di “Pastello bianco” Con Frecce, Intercity e Regionali Trenitalia a Vipiteno, Bolzano, Merano, Bressanone, Milano, Torino, Bologna, Arezzo, Roma, Gaeta, Napoli, Pietrarsa e Salerno ...Ospiti in W l’Italia, in radiovisione su RTL 102.5, con Angelo Baiguini, Federica Gentile e Stefania Iodice, i Pinguini Tattici Nucleari hanno raccontato l’emozione della vittoria del Best Italia Act ...