La Transafricana a Gorongosa | tra elefanti e iene maculate La rinascita dei grandi parchi del Mozambico si deve al contrasto del bracconaggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo aver salutato per la seconda volta il Malawi la(www..it ) entra in, entriamo da Mwanza e come prima tappa ci fermiamo a Tete, la città delle miniere, ma il nostro obiettivo principale sono inazionali die Zinave. Entrambi questihanno subito, durante gli anni della guerra civile, un forteche ha decimato le popolazioni di animali e distrutto un ecosistema incredibile. Oggi grazie ad anni di oculata gestione, e con gli aiuti di numerose istituzioni, inazionali die Zinave stanno tornando al loro antico splendore.non è facilissimo da raggiungere per via delle condizioni pietose delle strade in quella zona ...