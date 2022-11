Gazzetta del Sud

... serietà, professionalità! E' stato un grande professionista malgrado i suoi denigratori lo considerassero un dilettante! È stato per me fondamentale lavorare da suo assistente a "La". In ...Quando parte la centrifuga glila casa' confessa l'amica Stefania, novella socia nel club 'la ... c'è chi, per amore del Pianeta, da anni i caloriferi non li accende mai, neppure in pieno ... La terra trema lungo la costa marchigiana-pescarese. Nuova scossa all'alba Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato localizzato in mare dagli strumenti dell’Ingv, al largo della costa marchigiana-pesarese. Il sisma è stato segnalato ...La forte scossa di 6.4 gradi, registrata intorno alle 3:25 di notte, ora italiana, a circa 5 chilometri dalla costa, ha dato il via a uno sciame sismico ...